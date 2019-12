Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Verkehrsunfall auf A31 - aufwändige Reinigungsarbeiten

Bild-Infos

Download

Bottrop (ots)

Am heutigen Mittwoch wurde die Feuerwehr Bottrop gegen 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die A31 alarmiert. Vor Ort war es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW gekommen. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrer des PKW leicht. Er wurde von der Feuerwehr in ein Krankenhaus transportiert. Durch den Unfallhergang wurde bei dem LKW der Hydrauliktank komplett abgerissen, so dass sich ca. 200 Liter Hydrauliköl über beide Fahrspuren verteilten. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und nahm einige Mengen Hydrauliköl auf. Die Reinigung der Fahrbahn wurde an die Autobahnmeisterei übergeben. Diese dauert zur Stunde noch an. Die A31 ist noch bis voraussichtlich 20 Uhr, ab Kirchhellen, in Fahrtrichtung Emden gesperrt. Zur Unfallursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen und verweist an die Ermittlungen der Polizei. Die Feuerwehr Bottrop war mit ca. 16 Einsatzkräften eine Stunde im Einsatz. (Re)

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Bottrop

Leitstelle Feuerwehr Bottrop

Telefon: 02041 / 7803-500

E-Mail: Leitstelle@bottrop.de

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell