Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Wohnungsbrand in Bottrop auf dem Eigen

Bottrop (ots)

Um 22:34 Uhr wurde die Feuerwehr Bottrop zu einem Wohnungsbrand in der Vienkenstrasse in Bottrop auf dem Eigen alarmiert. Laut Anrufer sollte sich die Besitzerin der Wohnung nicht in ihrer Wohnung aufhalten. Vor Ort schlugen bereits die Flammen aus einem Fenster der Wohnung im ersten Obergeschoss. Ein Trupp unter Pressluftatmer und mit einem C-Rohr ging unmittelbar zur Brandbekämpfung vor. Ein weiterer Trupp unter Pressluftatmer wurde zur Suche und Rettung von zwei Katzen, die in der Wohnung sein sollten, eingesetzt. Die Bewohner der Wohnung im Erdgeschoss hatten sich bereits selbstständig im Freien in Sicherheit gebracht. Die Polizei räumte zu Beginn der Löschmaßnahmen die Nachbar-Doppelhaushälfte, die anschließend durch einen Trupp der Feuerwehr kontrolliert wurde. Die Nachbar-Doppelhaushälfte wurde durch den Brand bzw. den Brandrauch nicht beaufschlagt, so dass die Bewohner noch während des Einsatzes zurück in ihre Wohnung gelassen werden konnten. Der Zimmerbrand wurde durch den Angriffstrupp gelöscht, ein weiterer Trupp unter Pressluftatmer wurde zu Nachlöscharbeiten und anschließend zur weiteren Suche nach den zwei Katzen eingesetzt. Eine Katze konnten in Sicherheit gebracht und der mittlerweile an der Einsatzstelle eingetroffenen Besitzerin übergeben werden. Die zweite Katze blieb unauffindbar. Die Brandwohnung ist unbewohnbar und die Wohnungsbesitzerin konnte bei Familienangehörigen untergebracht werden. Die Wohnung unterhalb der Brandwohnung wurde durch einen Löschwasserschaden in Mitleidenschaft gezogen. Die Bewohner konnten allerdings in ihre Wohnung zurückkehren. Der Einsatz wurde um 00:12 Uhr vor Ort beendet.

Im Einsatz befanden sich die Berufsfeuerwehr Bottrop sowie die Freiwillige Feuerwehr Bottrop-Eigen mit insgesamt 26 Einsatzkräften.

Be

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Bottrop

Leitstelle Feuerwehr Bottrop

Telefon: 02041 / 7803-500

E-Mail: Leitstelle@bottrop.de

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell