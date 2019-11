Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Brennt LKW auf A31

Bild-Infos

Download

Bottrop (ots)

Am heutigen Freitag wurde die Feuerwehr Bottrop gegen 08:24 Uhr auf die A 31 in Fahrtrichtung Bottrop alarmiert. In Höhe der Ausfahrt Kirchhellen Nord, war ein LKW aus bislang unklarer Ursache in Brand geraten. Eine dunkle Rauchsäule wies den Einsatzkräften bereits den Weg. Vor Ort brannte die Zugmaschine eines Sattelaufliegers in voller Ausdehnung. Das Feuer hatte bereits auf den Auflieger übergegriffen. Das Feuer wurde von zwei Trupps unter Pressluftatmer mit zwei C- Rohren und einem Schaumrohr gelöscht. Die Autobahn A 31 musste für die Dauer der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt werden. Es bildete sich ein langer Stau. Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich schwierig, da der LKW mit Restmüll beladen war. Dazu wird der Auflieger mit einer neuen Zugmaschine nach Oberhausen zur Müllverbrennung transportiert. Hier werden die restlichen Glutnester abgelöscht. Das Gespann wird von der Einsatzstelle bis zur Müllverbrennung, von einem Löschfahrzeug der Berufsfeuerwehr Bottrop begleitet, um ein erneutes Aufflackern während der Fahrt zu vermeiden. Im Einsatz befanden sich der Löschzug der Hauptwache und die Kräfte der Feuerwache 2. Unterstützt wurden die Bottroper Kollegen von einem Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Dorsten. Insgesamt waren ca. 22 Einsatzkräfte für drei Stunden auf der Autobahn gebunden. Die Nachlöscharbeiten werden sich jedoch noch hinziehen.(Re)

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Bottrop

Leitstelle Feuerwehr Bottrop

Telefon: 02041 / 7803-500

E-Mail: Leitstelle@bottrop.de

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell