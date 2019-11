Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am heutigen Freitag, den 08.11.2019 kam es gegen 10:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bottroper Straße. Ein PKW war auf einen anderen PKW aufgefahren. Bei dem Unfall verletzte sich eine Person schwer. Sie wurde von der Feuerwehr mittels KED-System aus dem Fahrzeug befreit und in ein Krankenhaus der Maximalversorgung transportiert. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden von der Feuerwehr aufgenommen. Die Feuerwehr Bottrop war für ca. eine Stunde mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug einem RTW und einem Notarzt im Einsatz. Zur Unfallursache kann die Feuerwehr keine Auskünfte geben, und verwaist an die Ermittlungen der Polizei. (Re)

