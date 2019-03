Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: "Nehmen Sie bitte die Hände aus den Taschen"

Karlsruhe (ots)

Die Unterstützungskräfte der Bundespolizei Offenburg kontrollierten am vergangenen Sonntag im ICE 9571 einen 50-jährigen Franzosen. Der Mann befand sich in einem grenzüberschreitenden Zug, konnte sich jedoch nicht ausweisen. Weiterhin konnte der Mann keinen Fahrschein vorweisen und zeigte sich sehr unkooperativ gegenüber den kontrollierenden Beamten.

Bei der Ankunft in Karlsruhe sollte der 50-Jährige gemeinsam mit den Einsatzkräften den Zug verlassen. Da er sich jedoch weigerte, musste hierzu Zwang angewendet werden. Auf der Dienststelle der Bundespolizei im Karlsruher Hauptbahnhof wurde der Mann schließlich durchsucht. In seinen Taschen wurde kein Ausweis gefunden. Jedoch stellten die Beamten einige andere interessante Dinge fest. In seinen Jacken- und Pullovertaschen hielt der Mann zahlreiche Klingen und einen Handschellenschlüssel zum sofortigen Zugriff und Einsatz bereit. Eine sehr gefährliche Situation für die eingesetzten Beamten und gegebenenfalls auch für Unbeteiligte.

Auch in diesem Fall waren die Beamten auf der Hut und gaben dem Mann keine Gelegenheit an die Gegenstände zu kommen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Daniela Barg

Telefon: 0721 12016 - 103

E-Mail: bpoli.karlsruhe.oea@polizei.bund.de

www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell