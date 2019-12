Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Brandmeldeanlageneinsatz

Wasser im Keller

Bottrop (ots)

Um 00:38 Uhr lief die Brandmeldeanlage eines Gewerbebetriebes im Stadtteil Welheim bei der Feuerwehr ein. Vor Ort wurde festgestellt, dass eine Vielzahl an Meldern und Melderlinien mit einer Alarmmeldung anstanden. Die Feuerwehr teilte sich in drei Erkundungseinheiten auf und fuhr die einzelnen Bereiche zur näheren Erkundung an. Es stellte sich heraus, dass ein Keller ca. 1,7 Meter hoch unter Wasser stand. Die im Keller befindliche Elektrik wurde durch das Wasser beschädigt und führte vermutlich zur Auslösung der Brandmeldeanlage.

Abpumpmaßnahmen wurden seitens des Betriebes für den kommenden Tag eingeleitet.

Die Feuerwehr beendete ihren Einsatz vor Ort gegen 02:30 Uhr.

Die Feuerwehr Bottrop war mit der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Bottrop-Boy mit insgesamt 27 Einsatzkräften vor Ort.

