Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vandalen in Schulen

Hemer (ots)

Wilhelm-Busch-Schule In der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in der o.g. Schule an der Iserlohner Straße. Die Täter beschädigten bei ihrem Einbruch drei Holz und vier Glastüren nicht unerheblich. Über Art und Umfang der Beute können noch keine Angaben gemacht Es entstand durch die Vandalen erheblicher Sachschaden.

An der Bergstraße hebelten unbekannte Täter die Tür zur ehemaligen Pestalozzischule auf. (Festgestellt wurde die Beschädigung am gestrigen Mittwochmorgen). Hier wurde nichts entwendet. Es entstand lediglich Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei in Hemer entgegen.

