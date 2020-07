Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Streunender Hund greift Joggerin mit ihrem Hund an und wird von der Polizei erschossen

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmorgen, kurz nach 7 Uhr, wurde eine 52-jährige Joggerin mit ihrem Jack-Russel Terrier auf einem Feldweg im Bereich zwischen Schwabenheimer Straße und Randstraße von einem aggressiven freilaufenden Schäferhund angegriffen. Die Frau nahm ihren Hund zum Schutz auf den Arm, was dazu führte, dass der Schäferhund an der Frau mehrfach hochsprang und den Jack-Russel Terrier biss. Eine zufällig vorbeifahrende Streifenwagenbesatzung erkannte die Situation und eilte der Frau zur Hilfe. Dazu setzten die Beamten zunächst Pfefferspray gegen den Schäferhund ein, was jedoch keine Wirkung zeigte. Da der Hund seine Angriffe ungehindert fortsetzte, machten die Beamten schließlich von der Schusswaffe Gebrauch und erschossen das Tier. Die Frau erlitt mehrere Schürf- und Kratzwunden. Der Terrier erlitt Bissverletzungen an den Hinterläufen und der Hüfte. Der Hundehalter ist bekannt. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Stephan Schiefelbusch

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell