POL-WOB: Schöningen: Berauschte Fahranfängerin verursacht Verkehrsunfall

Schöningen, Elmstraße 06.12.19, 07.55 Uhr

Bei einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen wurde am Morgen in Schöningen eine 33 Jahre alte Passat-Fahrerin aus Schöningen leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Schaden von 20.000 Euro. Als Unfallverursacherin wurde eine 19 Jahre alte Fahranfängerin aus dem Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt ermittelt, die unter Drogeneinfluss stehend mit ihrem Honda unterwegs war.

An der Unfallstelle zeigte sich, dass die 19-Jährige um 07.55 Uhr auf der Elmstraße in Richtung Wilhelmstraße fuhr und durch ihren Drogenkonsum drei Fahrzeuge übersah, die vor einer roten Ampel standen. Zunächst prallte die 19-Jährige auf einen 73-jährigen Hyundai-Fahrer aus Söllingen, der durch den fast ungebremsten Aufprall auf den davorstehenden 80-jährigen Fahrer eines VW Sportsvan aus Schöningen stieß. Dieser Pkw wurde noch auf die unmittelbar an der Ampel haltende Passat-Fahrerin geschoben. Der Honda und der Hyundai waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

