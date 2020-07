Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots)

Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am Montagabend im Stadtteil Schwetzingerstadt. Ein 47-jähriger Mann war gegen 18 Uhr mit seinem Nissan auf der Möhlstraße in Richtung Planetarium unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Schlachthofstraße musste er verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 57-jähriger VW-Fahrer konnte noch rechtzeitig bremsen. Eine dahinter fahrende 43-Jährige fuhr in der weiteren Folge mit ihrem Opel Corsa auf den VW auf und schob diesen gegen den Nissan. Der Opel Corsa war so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

