Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200416-2-pdnms Zeugenhinweise nach Diebstahl erbeten in Mielkendorf

Mielkendorf ( RD ) (ots)

Zwischen dem 13.04.2020, 12.00 Uhr und dem 14.04.2020, 13.30 Uhr wurden von einer Weide in Mielkendorf eine mobile Fanganlage ( Texasgitter ) gestohlen. Die Polizei in Molfsee sucht jetzt nach Zeugen, die entweder zwischen dem 13.04.20 bis 14.04.2020 verdächtige Beobachtungen im Bereich Mielkendorf gemacht haben oder etwas zum Verbleib der Fanganlage sagen können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Molfsee unter der Rufnummer 04347/3350 oder an die 110. Lichtbilder von der Fanganlage ( Texasgitter ) können bei der Pressestelle der PD Neumünster angefordert werden.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell