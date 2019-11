Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Fahndungserfolg für die Bundespolizei: Unerlaubte Einreise entgegen Wiedereinreisesperre am Autobahnzoll verhindert

Konstanz (ots)

Im Rahmen der derzeit ausgedehnten bzw. intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen überprüften Bundespolizisten gestern Abend gegen 20:30 Uhr am Autobahnzoll Konstanz/ Kreuzlingen (CH) Reisende in einem Fernreisebus. Ein 34-jähriger Reisender wies sich dabei mit einem griechischen Flüchtlingspass sowie einem griechischen Aufenthaltstitel aus. Bei der Überprüfung der Personalien wurde festgestellt, dass gegen den iranischen Staatsangehörigen derzeit ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland besteht. Wie weitere Ermittlungen ergaben, war der Mann bereits am 17. November 2019 über den Flughafen Stuttgart nach Deutschland eingereist. Weil er aber damals die Einreise- bzw. Aufenthaltsvoraussetzungen nicht erfüllte, wurde er am Folgetag nach Griechenland abgeschoben - und erhielt dann ein befristetes Wiedereinreiseverbot. Zudem ist der Mann damals wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen beanzeigt worden: Bundespolizisten hatten in seinem Reisegepäck fünf gefälschte Reisedokumente aufgefunden. Gestern erhielt der Mann von der Bundespolizeiinspektion Konstanz eine Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Schweiz zurückgewiesen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Konstanz

Konrad-Zuse-Str. 6

78467 Konstanz

Telefon: 07531 1288 - 104 (zentral: -0)

Mobil: 0175 901 8776

Fax: 07531 1288 - 199

E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de

E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de



Internet: www.bundespolizei.de

Internet: www.komm-zur-bundespolizei.de

Facebook: www.facebook.com/BundespolizeiKarriere

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell