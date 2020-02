Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Einbruch

Vermutlich in der Nacht zum Mittwoch, d. 12.02.2020, wurde in Zellerfeld, Goslarsche Straße, Einmündung Bäckerstraße,in ein ehemaliges Ladengeschäft eingebrochen. Durch Aufdrücken einer der beiden gläsernen Schiebetüren gelangte der Täter oder die Täter in die Räumlichkeit. Entwendet wurde eine Kiste mit Metallteilen (Winkel, Schrauben, etc.) und eine Wassenwaage. Auf dem Fußweg entlang der Goslarschen Straße bis in Höhe der Sparkase wurden dann Metallteile verloren. Ein Ermittlungsverfahren wegen Einbruch wurde eingeleitet, Zeugenhinweise bitte an das PK Oberharz, Tel.: 05323 / 94110-0. /Krz.

