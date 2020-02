Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizei Seesen vom 13.02.2020

Goslar (ots)

Dieseldiebstahl: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es auf dem Parkplatz des Autohofes Rhüden zu einem Kraftstoffdiebstahl. Aus dem Tank einer Sattelzugmaschine mit polnischer Zulassung wurden durch bislang unbekannte Täter etwa 450 Liter Diesel abgezapft.

Verkehrsunfall: Am Mittwoch gegen 14Uhr kam es auf der Strecke zwischen Seesen und dem Sternplatz (L 516) zu einem Verkehrsunfall mit etwa 5000 Euro Sachschaden. Während eines Überholvorgangs kam es zu einer seitlichen Berührung der Fahrzeuge eines 53jährigen Dänen und eines 51jährigen Goslarers. Verletzt wurde niemand.

Verkehrsunfallflucht: Am Dienstag, in der Zeit zwischen 15 Uhr und 18.30 Uhr, kam es in Lutter, auf dem Parkplatz eines in der Gerichtsstraße befindlichen Finanzcenters, zu einem Verkehrsunfall. Der dort in dieser Zeit geparkte Pkw VW eines 40jährigen Lutteraners wurde durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer an der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne den Schaden zu melden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Hinweise zu dem Unfallgeschehen bitte an die Polizei Seesen, Tel. (05381) 9440.

i.A. Decker, PHK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell