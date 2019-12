Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim - Einbruch in Optikergeschäft

Jockgrim (ots)

Jockgrim; Am 06.12.2019 zwischen 04:25 - 04:40 Uhr gelangten unbekannte Täter durch eine aufgehebelte Eingangstür in ein Optikergeschäft in der Unteren Buchstraße. Trotz einer sofortigen Alarmierung durch einen Zeugen konnten keine Täter mehr festgestellt werden. Der genaue Diebstahlschaden steht aktuell noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Wörth

Sachbereich Verkehr / Öffentlichkeitsarbeit



Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein



Telefon 07271 9221-43

Telefax 07271 9221-63

piwoerth.sbe@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell