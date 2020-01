Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach, Welschensteinach - Unfallflucht

Zeugenaufruf

Steinach, Welschensteinach (ots)

Nach einer Unfallflucht am Mittwochmorgen in der Talstraße sind die Beamten des Polizeireviers Haslachs auf der Suche nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen war ein 51 Jahre alter VW-Fahrer gegen 7.15 Uhr auf der L 103 von Welschensteinach kommend in Richtung Schweighausen unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve soll ihm ein weißer Kastenwagen teilweise auf seiner Spur entgegengekommen und hierbei mit dem Seitenspiegel des Volkswagen kollidiert sein. Ohne sich anschließend um das Malheur zu scheren, suchte der Unfallverursacher anschließend das Weite. Er hinterließ einen Sachschaden von rund 800 Euro. Die Ermittler bitten unter der Telefonnummer 07832 97592-0 um Zeugenhinweise.

