Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Friesenheimer Insel: Mehrere Gartenhäuser in Kleingartenanlage in Brand - Löscharbeiten im Gange - Pressemeldung Nr. 1

Mannheim-Friesenheimer Insel (ots)

Derzeit stehen mehrere Gartenhäuser in der Kleingartenanlage auf der Friesenheimer Insel in Brand. Kurz vor 15 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr wegen des Brands mehrerer Gartenhäuser in den Kleingärten im Bereich Weidenweg/Einsteinstraße alarmiert. Die Zufahrt zur Kleingartenanlage ist derzeit gesperrt. Feuerehr, Rettungskdienst und Polizei sind im Einsatz. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an.

