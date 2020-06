Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Brand in Mehrfamilienhaus

Lahr (ots)

Am späten Nachmittag, gegen 18:15 Uhr, wurde über Polizeinotruf der Brand eines Mehrfamilienhauses in der Lotzbeckstraße in Lahr gemeldet. Durch die eingesetzte Feuerwehr Lahr konnte das Feuer gelöscht und ein Übergreifen auf Nachbargebäude verhindert werden. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 100.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

