Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher erbeuten MacBook und Schmuck

Grevenbroich (ots)

Am Dienstag (28.1.) waren Wohnungseinbrecher an der Montanusstraße unterwegs. In der Zeit von 08:40 bis 20:15 Uhr hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in die Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses. Zur Beute gehört unter anderem ein MacBook und Schmuck.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurenauswertung dauert an. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt sie unter der Rufnummer 02131 300-0 entgegen.

Informationen, Tipps und Termine rund um das Thema Wohnungseinbruch finden Sie auf der Internetseite der Polizei im Rhein-Kreis Neuss: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

