Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Neuss-Reuschenberg (ots)

Am Dienstagmorgen (28.1.) kam es zu einem Verkehrsunfall an der Bergheimer Straße (Bundesstraße 477) in Reuschenberg.

Gegen 8:30 Uhr war eine 24-jährige Fußgängerin mit ihrem zweijährigen Kind an der Bergheimer Straße unterwegs und beabsichtigte, die Straße an einer Fußgängerampel zu überqueren. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 77-Jähriger mit seinem Smart die Bergheimer Straße aus Richtung Dormagen kommend in Richtung Neuss-Innenstadt. Der Pkw erfasste die Fußgängerin, wodurch sie schwere Verletzungen erlitt. Ein Krankenwagen brachte die Frau zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Nach ersten Informationen blieb das zweijährige Kind unverletzt. Es wurde jedoch vorsorglich ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Bundesstraße 477 in Richtung Innenstadt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell