POL-NE: Unbekannte entwenden Porsche Oldtimer (Foto beigefügt)

Neuss-Furth (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (26./27. 01.) entwendeten bislang unbekannte Täter einen restaurierten Porsche Targa (Baujahr 1971) in der Farbe olivgrün. Das Fahrzeug trug zuletzt die amtlichen Kennzeichen NE-D911H. In der Nacht hatten sich offenbar mehrere dunkel gekleidete Verdächtige Zugang zu einer Tiefgarage an der Frankenstraße verschafft. Die Tatzeit liegt nach ersten Erkenntnissen zwischen 00:17 und 00:44 Uhr.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder zum Verbleib des auffälligen Oldtimers machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 02131 3000 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell