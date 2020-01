Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nach Verkehrsunfall - Polizei sucht Fahrer eines weißen VW Up

Kaarst (ots)

Am Montagmorgen (27.01.) kam es zu einem Schulwegunfall, bei dem ein 12-Jähriger leichte Verletzungen erlitt.

Gegen 07:50 Uhr war der Schüler nach eigenen Angaben mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Martinusstraße aus Richtung Bahnhof Kaarst in Richtung Matthias-Claudiusstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich wurde der Junge von einem Auto erfasst, das aus Richtung Matthias-Claudiusstraße kam. Der Junge stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Nach einem kurzen Gespräch zwischen dem Schüler und dem Autofahrer soll sich der Fahrer des VW Up von der Örtlichkeit entfernt haben.

An dem weißen VW Up soll eine Schramme an der Stoßstange zu erkennen sein. Der Wagen soll über ein schwarzes Schiebedach verfügen. Am Steuer habe ein Mann im Alter von circa 25 Jahre gesessen. Er trug kurze blonde Haare und einen kurzen blonden Vollbart. Zur Bekleidung des Mannes kann gesagt werden, dass er ein graues Jackett mit einem rot-weiß-braunen Hemd sowie einer blauen Hose und schwarzen Schuhe trug. Auf dem Beifahrersitz habe ein Mann gesessen, der lange Haare habe und korpulenter sei als der Fahrer.

Der Junge brachte am Montagmorgen das Unfallgeschehen mit seinen Eltern bei der Polizei zur Anzeige. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt, wer Angaben zum Unfallhergang machen kann. Fahrer und Beifahrer des VW Up werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Telefon 02131 3000.)

