Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei stellt Flüchtige nach Kraftstoffdiebstahl - Kripo ermittelt

Kaarst (ots)

Auf dem umzäunten Gelände einer Baustelle an der Landstraße 381, in Höhe Weilerhöfe, meldeten Zeugen in der Nacht zu Montag (27.01.), um kurz nach 0 Uhr, mehrere verdächtige Personen, die mit Kanistern zu Gange waren.

Als sich ein Streifenwagen dem vermeintlichen Tatort näherte, ergriffen die Männer die Flucht. Zurück blieben knapp 20 Kanister, die offensichtlich zum Abtransport gestohlenen Kraftstoffes verwendet werden sollten.

In die Fahndung nach den mutmaßlichen Dieben wurde auch ein Polizeihund eingebunden. Er führte die Einsatzkräfte zielstrebig zu einer nahgelegenen Pferdekoppel, wo einer der Verdächtigen sich versteckt hielt. Der 23-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen.

Indes stellten Streifenbeamte einen vermeintlichen Komplizen (26 Jahre alt) im Bereich der Büttger-Buscherhöfe.

Auch ein Auto, mit dem die Tatverdächtigen augenscheinlich angereist waren sowie die teils vollen Kanister mit Treibstoff stellte die Polizei sicher.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Bandenmäßigen Diebstahls übernahm die Kripo.

