Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Theater mit der Polizei

Iserlohn (ots)

Hilfeschreie gellten am Freitag gegen Mittag über die Brüderstraße. Besorgte Zeugen hörten die Rufe einer Frau und riefen um 14.54 Uhr die Polizei. Die rückte mit mehreren Fahrzeugen mit Blaulicht und Martinshorn aus und klingelte an der besagten Adresse in einem der Obergeschosse. Acht Minuten später war klar: Alles nur Theater. Offenbar probte da jemand ein Bühnenstück mit dramatischen Wendungen und bei offenem Fenster. Name oder Genre des Stücks - ob Krimi oder Drama - waren nicht im Einsatzbericht vermerkt. Jedenfalls scheint eine der Schauspielerinnen sehr authentisch zu spielen - mindestens die Szene mit den Hilfeschreien.

