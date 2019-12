Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg

Surwold - Polizei ermittelt Tankstellenräuber

Papenburg / Surwold (ots)

Die Polizei aus Papenburg hat am Mittwoch nach intensiven Ermittlungen einen 35-jährigen Mann festgenommen. Er wird verdächtigt, am vergangenen Sonntag die Tankstelle an der Hauptstraße überfallen und Bargeld geraubt zu haben. Neben der Tat am Sonntag, werfen die Ermittler ihm zudem drei weitere Raubüberfälle vor. Demnach soll er bereits vor rund einem Jahr die gleiche Tankstelle überfallen haben. Zu zwei weiteren Taten auf die Tankstelle kam es dann im Februar sowie im Oktober 2019. Auch für diese Überfälle soll der Mann verantwortlich sein. In allen vier Fällen bedrohte er die jeweilige Kassiererin mit einem Messer oder einer Waffe und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Täter am Donnerstag einem Haftrichter des Amtsgerichts Papenburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell