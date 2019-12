Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Verkehrsunfallflucht

Freren (ots)

Am Mittwoch vergangener Woche zwischen 15:00 und 20:00 Uhr, kam es in Freren in der Industriestraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Bei einem dort geparkten schwarzen Pkw Daimler der A-Klasse wurde die Heckscheibe zerstört und es wurden mehrere Beschädigungen am Heck und am hinteren seitlichen Bereich festgestellt. Das Sachaschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Lingen, Tel. 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell