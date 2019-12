Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Opel angefahren

Nordhorn (ots)

Am Mittwoch wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Gildehauser Weg in Nordhorn ein geparkter schwarzer Opel Corsa angefahren und erheblich beschädigt. Aufgrund der massiven Beschädigungen muss es sich beim Unfallverursacher vermutlich um ein größeres Fahrzeug gehandelt haben. Zeugen des Vorfalles die Hinweise zum Schaden am Opel Corsa geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

