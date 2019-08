Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Betrunken im Auto unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht auf Mittwoch einen 24 Jahre alten VW-Fahrer angehalten, der offensichtlich alkoholisiert gefahren ist und unterwegs möglicherweise einen oder mehrere Unfälle verursacht haben könnte. Der 24-Jährige war gegen 02.40 Uhr mit seinem weißen VW Golf in der Augustenstraße unterwegs. Eine Polizeistreife hielt ihn für eine Verkehrskontrolle an. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 24-Jährigen. Nachdem ein Atemalkoholtest die Alkoholisierung bestätigte, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Ob der 24-Jährige im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, ist derzeit noch unklar. Am Fahrzeug des Tatverdächtigen fanden die Beamten frische Unfallspuren, bei einer Absuche der von dem 24-Jährigen zurückgelegten Fahrtstrecke von der Theodor-Heuss-Straße in die Augustenstraße fanden die Beamten jedoch keine beschädigten Fahrzeuge oder Verkehrseinrichtungen. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

