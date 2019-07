POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Konstanz

Leutkirch im Allgäu

Sachbeschädigung

Unbekannte Täter verunreinigten in der Nacht zu Dienstag die Fassade eines Gebäudes in der Argenseestraße, wo sie mehrere Eier gegen das Gebäude warfen. Da eine professionelle Fassadenreinigung erforderlich wird, entstand dem Eigentümer des Gebäudes ein Sachschaden. Hinweise zu dieser Tat erbittet das Polizeirevier Leutkirch, Tel. 075761 8488-0.

Leutkirch im Allgäu

Streitigkeiten im Freibad

Am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr gerieten mehrere Besucher des Freibades in der Kemptener Straße in Streit. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mehrere Jugendliche durch ein Kind aus einer Gruppe von Asylbewerbern heraus provoziert. Als die Jugendlichen das Kind aufforderten, damit aufzuhören, lief das Kind zu seinen Angehörigen. Hieraus entwickelte sich bei den Asylbewerbern Unmut und einer von ihnen stellte die Jugendlichen tätlich zur Rede. Die provozierten Jugendlichen ließen sich nicht auf einen Streit ein, sie wandten sich an das Freibadpersonal, das die Polizei verständigte. Den Beamten des Polizeireviers Leutkirch gelang es nur mit Mühe, einen aufgebrachten, 36-jährigen Freibadbesucher zu beruhigen und seine Personalien festzustellen. Der 36-Jährige Asylbewerber hatte sich dazu hinreißen lassen, auf die Jugendlichen loszugehen.

Wangen im Allgäu

Gefährdung des Straßenverkehrs

Der noch unbekannte Lenker eines Motorrades befuhr am Dienstagvormittag gegen 09.30 Uhr die Ravensburger Straße und in der Fortsetzung den Buchweg in Richtung Stadtmitte. Kurz nach dem Bahnübergang am Beginn des Buchwegs überholte er trotz Überholverbot den vorausfahrenden Lenker eines Pkw mit Anhänger. Nach dem Überholvorgang ordnete sich der Motorradfahrer vor der Einmündung der Leutkircher Straße in den Buchweg dort nach links ein. Als die Ampel für die Linksabbieger von rot auf rot-gelb umschaltete, beschleunigte er sein Motorrad auf die Geradeausspur und überholte zwei vor ihm anfahrende Pkw rechts über die Geradeausspur, bevor er vor diesen nach links in die Leutkircher Straße abbog. Beim Wechsel auf die Geradeausspur behinderte und gefährdete er den Lenker des Gespanns, der von hinten an die Einmündung heranfuhr. Zeugen des Vorfalls, insbesondere die beiden Lenker der an der Einmündung wartenden Pkw, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, zu melden.

Wangen im Allgäu

Alkohol im Straßenverkehr

Der 39-jährige Lenker eines Fahrrades befuhr am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr die Isnyer Straße in stadtauswärtiger Richtung. Einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Wangen fiel auf, dass der 39-Jährige in Schlangenlinien fuhr und fast umkippte, als er an der Ampelanlage an der Kreuzung der Isnyer Straße mit der Erzberger- und der Friedrich-Ebert-Straße anhielt. Bei der Kontrolle des Radfahrers wurde eine deutliche Alkoholisierung festgestellt. Dem 39-Jährigen wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Wangen im Allgäu

Alkohol im Straßenverkehr

Ein 36-jähriger Fahrradfahrer fiel der Besatzung eines Streifenwagens am Dienstagabend gegen 23.15 Uhr auf der Isnyer Straße im Bereich des Kreuzplatzes auf. Als die Polizeibeamten den 36-Jährigen ansprachen und zum Anhalten aufforderten, fuhr er zunächst ohne anzuhalten bis auf die über die Argen führende Brücke, nahm sein Fahrrad und warf es über das Brückengeländer in den Fluss. Die anschließende Kontrolle des Fußgängers führte zur Feststellung, dass er deutlich alkoholisiert war. Gegenüber den Beamten verhielt er sich aggressiv. Er wurde zur Durchführung einer Blutentnahme im Krankenhaus festgenommen. Gegen die Festnahme leistete er Widerstand. Erst im Krankenhaus war der Beschuldigte mit der Durchführung eines Atemalkoholtestes einverstanden. Die Atemalkoholkonzentration lässt ein Blutalkoholergebnis von mehr als zwei Promille erwarten. Gegen den 36-Jährigen Delinquenten wurden ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Argenbühl

Verkehrsunfallflucht

Nachträglich angezeigt wurde beim Polizeirevier Wangen im Allgäu ein Verkehrsunfall, der sich bereits am Samstagabend gegen 21.15 Uhr auf der Landesstraße 265 zwischen Neutrauchburg und Christazhofen ereignete. Die 41-jährige Lenkerin eines Skoda Fabia befuhr die Landesstraße in Richtung Christazhofen. In einer lang gezogenen Kurve zwischen den Weilern Kreuzbühl und Loritz kam es bei Starkregen und fortgeschrittener Dämmerung zur Kollision mit einem aus Richtung Christazhofen entgegenkommenden Pkw. Die linken Außenspiegel der beiden Fahrzeuge stießen zusammen und wurden beschädigt. Der unbekannte Lenker des entgegenkommenden Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich an der Unfallstelle um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern. Hinweise zum Unfallhergang und zum flüchtigen Unfallbeteiligten erbittet das Polizeirevier Wangen im Allgäu, Tel. 07522 984-0.

Vogt

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Der 18-jährige Lenker eines VW Golf befuhr am heutigen Mittwoch gegen 07:30 Uhr die Tannerstraße aus Richtung Vogt zur Einmündung der Tannerstraße in die Landesstraße 325. An der Einmündung bog er nach rechts in die Landesstraße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt des 19-jährigen Lenkers eines VW-Golf, der auf der Landesstraße in Richtung Ravensburg fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der VW Golf des 19-jährigen Autofahrers, der in Richtung Ravensburg gefahren war, geriet nach dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge ins Schleudern, drehte sich um die eigene Achse, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit der Heckseite gegen einen Baum, der durch die Wucht des Aufpralles umgedrückt wurde. Die beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Einsatz des Rettungsdienstes beschränkte sich an der Unfallstelle auf eine Erstversorgung der Unfallbeteiligten, die bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt wurden.

Isny im Allgäu

Einbruch in Betriebsgebäude

Unbekannte Täter drangen im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagvormittag nach der gewaltsamen Öffnung eines Fensters in ein Betriebsgebäude in der Maierhöfener Straße ein. Sie durchsuchten das Betriebsgebäude und entwendeten dort aufgefundenes Bargeld. Hinweise zum Tatverlauf und zu den Tatverdächtigen erbittet der Polizeiposten Isny im Allgäu, Tel. 07562 97655-0.

Isny im Allgäu

Diebstahl aus Kfz

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Dienstag aus einem auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Karl-Wilhelm-Heck-Straße geparkten Renault Kangoo mit Ravensburger Kennzeichen eine Geldbörse mit Inhalt. Der Renault war vermutlich versehentlich nicht verschlossen worden. Hinweise hierzu erbittet der Polizeiposten Isny im Allgäu, Tel. 07562 97655-0.

Amtzell-Geiselharz

Pkw-Brand in einer Garage

In Brand geraten ist am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr ein Pkw in einer Garage im Ortsteil Geiselharz. Der Eigentümer des Pkw hatte mit diesem eine Fahrt unternommen und das Fahrzeug anschließend in die Garage eingestellt. Nachdem er etwa 15 Minuten später auf Rauchentwicklung aus der Garage aufmerksam wurde, stellte er fest, dass der Pkw in der Garage in Brand geraten war. Das Feuer breitete sich trotz der Löschversuche eines Nachbarn aus. Der in Brand geratene Pkw und ein weiterer, in der Garage abgestellter Pkw wurden bis zum Eintreffen der Feuerwehr irreparabel beschädigt. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt etwa 15.000 Euro. Der Gebäudeschaden blieb dank des schnellen Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehr Amtzell glücklicherweise überschaubar. Oberhalb der Garage befinden sich Wohnräume.

