POL-BOR: Vreden - Wagen durchsucht

Vreden (ots)

Ein Unbekannter öffnete in der Nacht zum Freitag einen parkenden Wagen in Vreden auf noch nicht bekannte Art und Weise. Der Täter hatte sich auf unbekannte Weise Zugang ins Innere des Fahrzeugs verschafft und es durchsucht. Ob der Unbekannte etwas entwendete, stand zunächst nicht fest. Der Wagen hatte an der Königstraße gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02871) 2990.

