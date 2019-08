Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schwarze Schafe auf Mäusejagd

Plettenberg/Herscheid (ots)

Wer einen "Kammerjäger" bestellt, der sollte VORHER die Preisfrage klären. Unerwünschte Hausgenossen rufen auch Betrüger auf den Plan. Nach mutmaßlich wertloser Arbeit stellen sie horrende Rechnungen - so wie am Mittwoch in Herscheid und Plettenberg. Einer zahlte für die Mäusebekämpfung. Ein anderer kam ungeschoren davon.

In beiden Fällen hatten die Opfer hatten keine Ahnung, was so etwas kosten könnte, und suchten im Internet nach einem Schädlingsbekämpfer. Die standen nach kurzen Telefonaten am Mittwoch auf der Matte: Um 15.20 Uhr begann Einsatz Nr. 1 in Herscheid. Anfangs war von einer Anfahrpauschale in Höhe von 49 Euro die Rede. Die war Kunde Nr. 1 bereit zu zahlen. An der Haustür sollte er einen Zettel unterschreiben, auf dem von mehreren Hundert Euro die Rede war. Er ließ sich überrumpeln und unterschrieb. Darauf füllte der angebliche Schädlingsbekämpfer Wasser in eine Sprühflasche und versprühte sie in den Kellerecken. In dieser Zeit recherchierte der Kunde, was so ein Einsatz realistisch kosten könnte und fand einen wesentlich geringeren Satz. Damit konfrontierte er die Männer. Erst als der Kunde mit der Polizei drohte, packten sie ihre Sachen und fuhren mit "durchdrehenden Reifen" davon - ohne Geld zu kassieren.

Eine Stunde zuvor hatten Schädlingsbekämpfer bereits in Plettenberg abkassiert. Nachdem sie dort eine Flüssigkeit versprüht hatten, stellten sie einen Betrag in Rechnung, der ungefähr dem dreifachen des üblichen Preises entspricht. Erst als die Männer weg waren, überkamen den Kunden dort Zweifel und er erstattete Anzeige.

In beiden Fällen kamen die Männer aus Essen. Auch andere Beschreibungen stimmen überein. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten und eines vollendeten Betrugs.

Ein paar Tipps gegen Schwarze Schafe unter Handwerker-"Notdienste" und Schädlingsbekämpfern:

1. Der Begriff "Schädlingsbekämpfer" ist nicht geschützt.

2. Vergleichen Sie die Preise.

3. Vereinbaren Sie einen Festpreis.

4. Schildern Sie dem Schlüsseldienst/Handwerker genau, was passiert oder was zu tun ist.

5. Achten Sie auf Zuschläge.

6. Zahlen Sie nur was Sie vereinbart haben.

7. Lassen Sie sich nicht nötigen.

Weitere Tipps gibt die Verbraucherzentrale unter: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/umwelt-haushalt/wohnen/schluesseldienste-tipps-gegen-ueberzogen-hohe-rechnungen-6687

