POL-OG: Offenburg - Passanten belästigt

Vermutlich führte die starke Alkoholisierung eines 38 Jahre alten Mannes am heutigen Donnerstagnachmittag dazu, dass dieser mit heruntergelassener Hose in der Steinstraße Passanten belästigte. Die hinzugerufenen Beamten des nahegelegenen Polizeireviers versuchten den stark schwankenden und bis zur Unterhose entblößten Mann zur Raison zu bringen. Da der 38-Jährige den Anweisungen der Beamten nur bedingt Folge leisten konnte, musste er sie schließlich zur Dienststelle begleiten. Letztlich musste er in der Gewahrsamszelle ausgenüchtert werden.

