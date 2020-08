Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Vergewaltigung - Tatverdächtiger in Haft

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (18.08.2020) einen 19 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, im Juli 2018 eine damals 17-Jährige in einem Hotelzimmer in Bad Cannstatt vergewaltigt zu haben. Im Juli 2018 traf die Jugendliche den ihr flüchtig bekannten Tatverdächtigen am Bahnhof in Bad Cannstatt. Offenbar lockte der damals 17-Jährige die Jugendliche in ein Hotelzimmer und vergewaltigte sie dort trotz heftiger Gegenwehr. Im Anschluss schüchterte der Tatverdächtige die Jugendliche unter massiven Drohungen ein, daher erstatte sie erst zwei Jahre nach der Tat Anzeige bei der Polizei. Kriminalbeamten gelang es, den Tatverdächtigen zu identifizieren und ihn am Dienstag nach intensiver Fahndung im Landkreis Reutlingen festzunehmen. Der syrische Tatverdächtige wurde am Mittwoch (19.08.2020) einem Haftrichter vorgeführt, der den bereits erlassenen Haftbefehl in Vollzug setzte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell