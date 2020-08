Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Quad entwendet

Isselburg (ots)

Diebe haben in Isselburg ein Quad entwendet. Das rote Fahrzeug hat unter einem Carport an der Schüttensteiner Straße gestanden, gab die Geschädigte an. An dem Fahrzeug war ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2019 befestigt. Die Tat hat sich in der Zeit von Samstag, 14.00 Uhr, bis Sonntag, 12.00 Uhr abgespielt. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt unter der Tel. (02871) 2990.

