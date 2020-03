Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Durchhausen

TUT) Einbruch in Jugendhaus (26.03.2020 - 27.03.2020)

Durchhausen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zum Einbruch in das Jugendhaus, der am Donnerstagabend oder in der Nacht zum heutigen Freitag im Zeitraum von 17.00 bis 08.00 Uhr begangen wurde.

Unbekannte Täter warfen ein Fenster an der Gebäudeseite des sich im Lupfenweg befindlichen Gebäudes ein, öffneten die Fensterverriegelung und drangen in die Jugendräume ein. Dort verursachten die Tatverdächtigen weitere Sachbeschädigungen an mehreren Türen.

Ein Verlust von Gegenständen wurde nicht festgestellt.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen oder zu benutzten Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Trossingen, Tel. 07425 33866, zu melden.

