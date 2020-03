Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Fortsetzung der Serie aufgesprengter Zigarettenautomaten (26.03.2020 - 27.03.2020)

Trossingen (ots)

Fortgesetzt hat sich in der Nacht zum heutigen Freitag die Serie von gesprengten Zigarettenautomaten in Trossingen. Im Zeitraum von Donnerstagabend, 19.00 Uhr, bis zum heutigen Freitag, 10.00 Uhr, führten unbekannte Täter nach bisherigen Erkenntnissen einen Sprengkörper in den Ausgabeschacht eines in der Michael-Birk-Straße am Zaun des Betriebsgeländes einer Kfz-Werkstatt aufgestellten Zigarettenautomaten ein und lösten eine Sprengung aus, wodurch der Zigarettenautomat vollständig zerstört wurde.

Allein der an dem Zigarettenautomaten entstandene Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro. Der Inhalt des Automaten an Zigaretten und möglicherweise Münzgeld wurde fast vollständig aus dem zerstörten Automaten entnommen und gestohlen.

Beim Polizeiposten Trossingen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion eingeleitet. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei fortgeführt. Personen, die der Polizei Hinweise zur genauen Tatzeit, zu Tatverdächtigen, benutzten Fahrzeugen oder zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Trossingen, Tel. 07425 33866 zu melden.

Pressemeldungen zu ähnlichen Vorfällen wurden durch das Polizeipräsidium Konstanz am 17.02.2020 und am 18.02.2020 im Presseportal veröffentlicht. Diese Meldungen sind unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/4523960 und unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/4522873 abrufbar.

