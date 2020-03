Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen) Tot aufgefundener Fahrradfahrer (27.03.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein leblos unter seinem Fahrrad am Boden liegender Fahrradfahrer in Sportkleidung wurde am heutigen Freitagmittag gegen 12.00 Uhr auf dem geradlinig verlaufenden Feldweg zwischen dem Stadtteil Nordstetten und der Salzgrube aufgefunden.

Der Fundort befindet sich etwa 200 vor dem Gewerbegebiet Salzgrube. Der hinzugerufene Notarzt vermochte nur noch den Tod des 66-jährigen Radsportlers festzustellen. Am Unfallort ergaben sich keine Anhaltspunkte auf einen Verkehrsunfall. Gleichwohl ist ein Unfallereignis auch nicht auszuschließen. Die Ermittlungen der Polizei zur Klärung der Todesursache dauern an.

Personen, die der Polizei hierzu Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil, Tel. 0741 34879-0.

Der Zeugenaufruf richtet sich insbesondere an den Lenker eines weiß lackierten SUV, der nach Angaben eines Zeugen auf diesem Feldweg fuhr und dem Fahrradfahrer begegnet sein könnte.

