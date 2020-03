Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Auffahrunfall in Folge eines Niesanfalls (26.03.2020)

Tuttlingen (ots)

Ein plötzlicher Niesanfall wurde am Donnerstagmittag gegen 12.15 Uhr dem 41-jährigen Lenker eines Mercedes-Benz C-Klasse auf der Neuhauser Straße zwischen der Karlschule und der Kreuzung Neuhauser Straße / Schützenstraße / Schlößleweg zum Verhängnis.

Der 41-jährige befuhr die Neuhauser Straße aus Richtung der Karlschuhe in Richtung Neuhausen, nach dem plötzlichen Niesanfall fuhr er auf Höhe des Uhlandparks heftig auf den vorausfahrenden Nissan Micra einer 62-jährigen Pkw-Lenkerin auf. Der Nissan wurde nach dem Anstoß auf den davor fahrenden Jeep Grand Cherokee eines 50-jährigen Pkw-Lenkers aufgeschoben.

An den drei an dem Verkehrsunfall beteiligten Pkw entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Der erste Aufprall des Mercedes-Benz auf den Nissan war so heftig, dass an dem Mercedes-Benz die Airbags auslösten. Bei dem Nissan wird von einem Totalschaden ausgegangen. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

