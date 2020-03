Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan/RW) Einbrecher sucht Realschule heim 26./27.3.20

Dornhan (ots)

Ein noch unbekannter Dieb hat in der Nacht zum Freitag die Realschule in Dornhan heimgesucht. Mit einem Stein warf der Unbekannte eine Scheibe beim Sekretariat auf der Westseite des Gebäudes ein und gelangte so in das Innere. Dort durchwühlte er Möbel und Behältnisse in mehreren Räumen des Rektorats. Dabei fielen dem Einbrecher zwei Geldkassetten in die Hände, die einen geringen Geldbetrag enthielten. Bei der Spurensicherung stellte die Polizei Oberndorf mehrere Aufbruchspuren an Türen fest. Diese hielten aber stand. Auch gelang es dem Täter weder die Scheibe am Kiosk mit einem Stein einzuwerfen, noch die Kasse des Kiosks aufzubrechen. Den angerichteten Schaden beziffert die Polizei auf 4.000 Euro. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Oberndorf unter 07423 81010 entgegen.

