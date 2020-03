Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Brandeinsatz in einem Industriebetrieb

Bottrop (ots)

Um 04:55 Uhr wurde die Feuerwehr Bottrop zu einem Brand in einem Industriebetrieb an der Straße "Am Kruppwald" gerufen. Hier hatte ein Mitarbeiter eine Rauchentwicklung in einer Halle entdeckt. Die vorgehenden Kräfte konnten als Ursache ein stark rauchendes, verschlossenes Fass ausmachen. Das Fass wurde ins Freie gebracht und dort geöffnet. Im Fass hatten sich vermutlich mit Öl getränkte Reinigungstücher selbst entzündet. Der Inhalt wurde abgelöscht. Die verrauchte Halle wurde belüftet, größerer Sachschaden entstand nicht. Im Einsatz waren 40 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehren Boy, Vonderort und Altstadt. Der Einsatz war gegen 06:30 Uhr beendet. (Du)

