FW-BOT: Sturmtief Yulia

Bottrop

Bottrop Während heute das Sturmtief "Yulia" über Bottrop hinweg zog, kam es zu einigen Einsätzen für die Feuerwehr. In der Straße "Alter Postweg" in Bottrop-Kirchhellen wurde die Fahrbahn vom Regenwasser ca. 20cm hoch überschwemmt. Das Wasser lief dort bereits auf ein Grundstück. Zum Schutz der Gebäude wurden durch die Feuerwehr Bottrop ca. 250 Sandsäcke befüllt und in der Zufahrt ausgelegt. Aufgrund der Gefahr für den fließenden Verkehr, ist die Straße auf Höhe der Kreuzung "An der Harre" aktuell in beide Richtungen gesperrt. Auf dem Rückweg von diesem Einsatz leisteten die Einsatzkräfte noch Unterstützung bei der Sicherheitslandung eines Rettungshubschraubers. Aufgrund des Wetters und des sich verschlechternden Zustands des Patienten musste der Hubschrauber an der Kreuzung Oberhausener Straße/Bottroper Straße zwischenlanden und warten, bis sichergestellt war, dass ein Weiterflug gefahrlos möglich ist. Die Einsatzkräfte sicherten die Landestelle ab und hielten auch einen Rettungswagen zum Weitertransport des Patienten bereit. Da der Hubschrauber jedoch nach einigen Minuten wieder abheben konnte, wurde der Rettungswagen glücklicherweise nicht mehr benötigt.

Zusätzlich gab es noch drei weitere Einsatzstellen im Zusammenhang mit dem Sturmtief: An der Straße in der Welheimer Mark lief ein Keller mit Wasser voll. Die Freiwillige Feuerwehr Eigen pumpte diesen mit einer Tauchpumpe leer.

An der Oberhausener Straße stürzte ein Baum auf die Fahrbahn. Der Baum wurde mit einer Kettensäge zerlegt und die Straße konnte wieder freigegeben werden.

An der Hosthofstraße drohte ein Baugerät, welches an einem Kran hing herabzustürzen. Die Feuerwehr sperrte die Umgebung ab und informierte den Bauunternehmer, welcher vor Ort wieder einen sicheren Zustand herstellte.

Die Feuerwehr Bottrop war an den verschiedenen Einsatzstellen mit ca. 20 Einsatzkräften von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr Eigen tätig.

