POL-KN: (Schönwald/VS)Betrunkener Autofahrer macht sich nach Unfall aus dem Staub

Schönwald (ots)

Weil ein Autofahrer zu viel getrunken und keinen gültigen Führerschein hatte, machte er sich nach einem Unfall auf und davon. Die Polizei St. Georgen ermittelte ihn wenig später bei sich zuhause. Einem Zeugen war in der Nacht zum Freitag auf der B500 unweit der "Inselklause" ein demolierter Ford Ka aufgefallen, der gegen einen Felsen gekracht war. Beide Airbags waren an dem Fahrzeug ausgelöst, jedoch vom Fahrer fehlte zunächst jede Spur. Nach dem Beamte des Polizeireviers Sankt Georgen die Unfallstelle besichtigt hatten, fuhren sie zum Halter des Fahrzeugs, der Ihnen mit einer Alkoholfahne erklärte, dass nicht er, sondern der Vater aus dem Ortenaukreis gefahren sei. Dies entpuppte sich wenig später als falsch, denn entgegen der Annahme des Sohnes gab dieser an, dass nicht er sondern der 34-Jährige Fahrzeughalter selbst mit dem Auto unterwegs war. Nachdem die Lügengeschichte somit rasch ein Ende fand, wurde dem Bruchpilot schließlich eine Blutprobe entnommen. Bei den Ermittlungen auf der Polizeiwache räumte er reumütig ein, mit dem Auto gefahren zu sein. Er hatte nicht nur zu viel getrunken, sondern auch sein ausländischer Führerschein war nicht mehr gültig. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

