Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen/VS)Opel-Fahrer entsorgt Müll am Straßenrand 27.03.20

Donaueschingen (ots)

Ein noch unbekannter Mann ist in der Nacht zum Freitag in der Friedrich-Ebert-Straße beobachtet worden, wie er Müll illegal entsorgte. Der Mann holte aus seinem schwarzen Opel Zafira einen größeren Kühlschrank-Karton, sowie einen blauen Müllsack und einen großen Stoffsack mit Kleidungsstücken heraus und warf diese einige Meter von der Straße entfernt an einem Feldweg ins Gelände. Der aufmerksame Zeuge notierte sich das Autokennzeichen und informierte die Polizei. Diese ermittelt nun beim Besitzer des Autos in Bräunlingen, wer für die illegale Müllentsorgung infrage kommt.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell