Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Nord - St. Lorenz Süd / Auseinandersetzung bei Spontandemo

Lübeck (ots)

Am gestrigen Montagabend (14.10.) wurde eine unangemeldete Demonstration im Bereich der Fackenburger Allee, Ecke Steinrader Weg, durchgeführt. Es kam zu einer Auseinandersetzung mit der Polizei. Ein Beamter wurde leicht verletzt.

Gegen 22:30 Uhr wurde eine Gruppe von gut 20 Personen festgestellt, welche auf dem dortigen Gehweg in Richtung Innenstadt gingen und vorweg ein Transparent mitführten. Dieses wurde von mehreren Personen getragen. Sie hatten ihre Kapuzen oder Mützen in das Gesicht gezogen und trugen Dreieckstücher, welche bis zu den Augen hochgezogen waren. Diese offenbar spontane, nicht angemeldete Demo wollte zur türkischen Militäroffensive in Syrien ihre Meinung kundtun.

Polizeibeamte stoppten die Gruppe und fragten nach dem Versammlungsleiter. Weiter forderte sie die Teilnehmer auf, die Vermummung abzunehmen. Zudem sollte die Wegstrecke abgeklärt werden. Den Aufforderungen kamen die Teilnehmer nicht nach; die Beamten wurden umkreist. Als die Personalien der vermummten Teilnehmer feststellt werden sollten, liefen einige weg. Als Polizeibeamte einen Flüchtigen festhalten wollten, wehrte sich dieser und wurde auf die Erde gebracht und dort fixiert. Dabei erhielt ein Beamter einen Tritt an den Hinterkopf von einem unbekannten, flüchtigen Täter. Der Polizist blieb dienstfähig

Bei der zu Boden gebrachten Person handelt es sich um einen 25-jährigen Ostholsteiner. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen auf der Polizeidienststelle in der Possehlstraße wieder entlassen.

Die Gruppe war inzwischen auf 40-50 Personen angewachsen. Sie wollten nun einen Aufzug durchführen und dann die vorläufig festgenommene Person abholen. Da sie inzwischen friedlich, unvermummt und kooperativ waren, wurde dieser unter polizeilicher Begleitung bis zum Behördenhochaus in der Possehlstraße durchgeführt. Später ging die Gruppe wieder gemeinsam bis zum Bahnhof zurück.

Der Einsatz war gegen 00:40 Uhr beendet. Es kam zu keinen weiteren Vorfällen.

