Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Anhänger entwendet

Gronau (ots)

Einen unverschlossenen Anhänger entwendeten Unbekannte am heutigen Tag zwischen 08:30 Uhr und 08:45 Uhr in Gronau. Der Anhänger der Marke WM-Meyer im Wert von ca. 1000 Euro war auf einem Betriebsgelände am Sunderhooker Weg abgestellt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Sandra Beßeling

Telefon: 02861 900 2222

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell