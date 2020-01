Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Geschädigter nach Unfall gesucht

Gronau (ots)

Beim Aussteigen beschädigte eine 67 Jahre alte Frau am Mittwoch gegen 12 Uhr mit der Fahrzeugtür ihres grauen VW Golf die Fahrertür eines in Gronau abgestellten Pkw. Der betroffene Wagen war in einer Parkbucht an der Straße Kircheninsel abgestellt, ca. 200m von der Hörster Straße entfernt. Die 67-Jährige verließ die Örtlichkeit nur kurz, um sich etwas zu schreiben zu holen, als das beschädigte Fahrzeug plötzlich davon fuhr. Bei dem Pkw soll es sich um einen schwarzen Geländewagen handeln. Der Fahrzeughalter wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat (02562) 9260 zu melden.

