Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Müllcontainer brannte

Stadtlohn (ots)

Die Feuerwehr musste am Donnerstag gegen 18.15 Uhr ausrücken, um auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes an der Straße Pfeifenofen einen brennenden Müllcontainer zu löschen. Konkrete Hinweise auf eine Straftat sind nicht bekannt, eine solche aber auch nicht auszuschließen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

