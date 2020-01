Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelec am Krankenhaus gestohlen

Bocholt (ots)

Ein schwarzes Gazelle-Herrenpedelec im Wert von ca. 2.900 Euro entwendet ein noch unbekannter Dieb am Donnerstag zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr. Das Pedelec hatte am Krankenhaus gestanden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

