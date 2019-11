Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Exhibitionist gefasst

Karlsruhe (ots)

Ein 39-jähriger Exhibitionist konnte, nachdem er einer 29- und einer 30-jährigen Frau am Sonntag im Eingangsbereich einer in der Karlsruher Karlstraße befindlichen Bank in Erscheinung trat, gegen 18:30 Uhr festgenommen werden. Die Frauen betraten den Vorbereich der Bank, da sie Geld abheben wollten, und trafen auf den 39-Jährigen, welcher mit heruntergelassener Hose direkt hinter der Tür stand und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die Frauen ergriffen daraufhin die Flucht und informierten die Polizei. Noch vor Ort konnte der 39-Jährige festgenommen werden.

