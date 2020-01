Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Unfallflucht auf der Leinenweberstraße

Raesfeld (ots)

Ein noch unbekannter Autofahrer beschädigte am Donnerstag zwischen 12:50 Uhr und 13:00 Uhr einen roten Opel Combo in Raesfeld. Der Flüchtige verursachte einen Schaden von ca. 1500 Euro und entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Opel war auf einem Parkplatz an der Leinenweberstraße abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Borken (02861) 9000 zu wenden.

